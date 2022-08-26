Bulgaristan sınırında kaçak göçmenin derede boğulmuş cesedi bulundu

Kırklareli’nde Bulgaristan sınırı yakınlarında bulunan dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Demirköy ilçesine bağlı Beğendik köyü Bulgaristan sınır hattında yabancı uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Alınan ifadeler doğrultusunda, 1 arkadaşlarının daha bulunduğunu, Mutlu deresinde kaybolduğunu ve boğulmuş olabileceğini beyan ettiler. Bunu üzerine jandarma ekipleri dere yatağında arama başlattı. Arama sonucu Afganistan uyruklu olduğu belirtilen 1 erkek cesedi Türkiye sınırları içerisinde su altında bulundu.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenin cansız bedeni Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.