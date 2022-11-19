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Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan’da gözaltına alındığını açıkladı.

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan’da gözaltına alındığını açıkladı.

Asayiş 19.11.2022, 13:25
Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan’da gözaltına alındığını açıkladı.

Bulgaristan Başsavcılığı Sözcüsü Siika Mileva, 13 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ile bağlantılı 5 şüphelinin Bulgaristan’da gözaltına alındığını açıkladı.

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