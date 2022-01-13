Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığının Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy’a üniformalı bir subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada sanatçı Bülent Ersoy’un Anıtkabir’i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Alınan bilgiye göre Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.