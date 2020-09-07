Bulduğu tabanca ile arkadaşını öldürdü
HAKAN Ş. TUTUKLANDI
Adana’da, Sarıçam deresinde buldukları tabanca ile oynarken arkadaşını kazara öldüren zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi Haşim Dalgıç Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Umut Adar (15) arkadaşı Hakan Ş. (18) ve V.K. (16) ile birlikte mahallede bulunan Sarıçam deresinin kenarına gitti. Burada otururken 3 arkadaş derede bir tabanca buldu. Tabancayı alan Hakan Ş. ile arkadaşları birlikte oynamaya başladı. Bir süre sonra Umut Adar arkadaşı Hakan Ş.’ye “Tabancayı bana ver ben de bakayım” dedi. Hakan Ş. bunun üzerine tabancayı Umut Adar’a uzattı. Tabanca bu sırada patlayınca Umut Adar yaralandı. Ağır yaralanan Adar hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Ş. ise korkup olay yerinden kaçtı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için mahallede operasyon yaptı. Yapılan operasyonda zanlı yakalandı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandığında arkadaşını kazara vurduğunu, korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. V.K. de olayın kaza olduğunu ancak arkadaşlarını silahın patlayacağı konusunda uyardığını ifade etti.
İfadelerin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
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