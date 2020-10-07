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Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti
MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE SEYYAR SATICI HAKAN ÇALICI, YOLDA BULDUĞU PARAYI MAHALLE MUHTARI İMADETTİN SÖYLEME'YE TESLİM ETTİ.
Asayiş 07.10.2020, 08:44
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.
Alınan bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan ve baba mesleği olan humus yemeğini seyyar aracı ile mahalle mahalle gezerek ailesine katkı sağlayan Hakan Çalıcı, Yeşiltepe Mahallesi’nde yol üzerinde savrulmuş bin 500 TL parayı gördü.
Paraları yerden alan Çalıcı, parayı mahalle muhtarı İmadettin Söyleme’ye teslim etti. Muhtar da Çalıcı’ya teşekkür edip aldığı paraları jandarmaya bilgi vererek teslim etti.
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