Bulduğu kredi kartıyla aracına akaryakıt aldı o anlar kamerada

İstanbul Bağcılar’da bulduğu kredi kartıyla otomobiline yüklü miktarda akaryakıt alan Z.H., istasyonun güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin benzin istasyonunda alışveriş yapması ise, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Aralık’ta Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, söz konusu mahallede faaliyet gösteren bir işyerinden alışveriş yapan E.D. adlı bir vatandaş, belli bir zaman sonra kredi kartının üzerinde olmadığını anlayınca hemen bankayı arayarak kartını kullanıma kapattırmak istedi. Kartının aynı gün farklı adreste saat 15.00 sıralarında bilgisi dışında işlem gerçekleştiğini öğrenen E.D., durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ilk olarak kartını kaybeden E.D.’nin hesap hareketlerini incelemeye aldı. Araştırmalar doğrultusunda Kemalpaşa Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan işlem gerçekleştiği tespit edildi. Akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı şekilde incelendiğinde, bir kişinin kredi kartıyla önce aracına yakıt aldığı, ardından market içerisinden alışveriş yaparak istasyondan ayrıldığı belirlendi. Kamera kayıtlarından yakıt alınan aracın plaka bilgilerinden yola çıkan polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Z.H., 26 Aralık’ta Kemalpaşa Mahallesinde bulunan evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” suçundan 27 Aralık’ta mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı.