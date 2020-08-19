Buharkentli Polis kazada can verdi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Binbaşının kullandığı otomobil, karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan özel harekat polisine çarptı. Kazada Buharkentli özel harekatçı olay yerinde yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre kaza gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Mardin’de özel harekat polisi olarak görev yapan ve memleketi Aydın’ın Buharkent ilçesine izinli olarak gelen Özel Harekât polisi Mehmet Deniz (30), Buharkent ilçesine bağlı Savcıllı ve Kızıldere Mahalleleri arasında bulunan karayolu kenarındaki incir bahçesi önündeki satış tezgahına uğradıktan sonra, anjiyo olan babasının evine gitmek üzere Aydın-Denizli karayolunu geçmeye çalışırken yoldan geçen bir otomobilin çarpması ile ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Mehmet Deniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşi ve çocuğu ile birlikte Aydın istikametinden Ankara’daki görev yerine gittiği ve binbaşı olduğu öğrenilen 41 yaşındaki R.Y.’nin kullandığı 67 TM 058 plakalı otomobil hareket halindeyken karanlıkta Mehmet Deniz’e çarptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Polis memuru Mehmet Deniz’i yakından tanıdığını belirterek, "Mehmet Deniz, 5 yıl önce çok sevdiği özel harekat polisliğine geçerek Mardin’de göreve başlamıştı. Her izninde mutlaka yanıma gelirdi. Babası Mustafa Deniz yeni anjiyo olmuştu. Onu ziyaret etmek için izin almış. Çok üzüldük” dedi.