Bugün saat 12.12’de İstanbul mahreçli servis edilen "İstanbul’da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı" başlıklı haberimizde ‘bahse konu çiftin yan yana olduğu kare’ olarak verilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür dil
Bugün saat 12.12’de İstanbul mahreçli servis edilen "İstanbul’da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı" başlıklı haberimizde ‘bahse konu çiftin yan yana olduğu kare’ olarak verilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.
Asayiş 31.05.2023, 14:54
Bugün saat 12.12’de İstanbul mahreçli servis edilen "İstanbul’da satırlı koca dehşeti: Eşini ve çocuklarını rehin aldı" başlıklı haberimizde ‘bahse konu çiftin yan yana olduğu kare’ olarak verilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, abonelerimizin dikkatine sunarız.