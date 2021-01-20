Büfeyi ateşe verdi, kaçarken polise çarptı

Manisa’da bir tekel bayisinin yangın ihbarına giden polis aracıyla bir ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 polis yaralandı. Kazanın ardından taksiden inerek kaçan ve devriye ekipleri tarafından yakalanan şahsın büfeyi ateşe veren şahıs olduğu tespit edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gece yarısı saat 00.15 sıralarında Şehitler Mahallesi 716 Sokak üzerinde bulunan tekel bayisi için yapılan yangın ihbarına giden Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ekipler olay yerine gitmek üzere Murat Caddesi üzerinde seyir halindeyken, ara sokaktan gelen ticari taksi resmi ekip otosuna çarptı. Yaralamalı ve maddi hasarlı kazada 1 polis memuru yaralandı.

Kazadan hemen sonra ticari taksi içerisinde müşteri olarak bulunan Ç.Y. araçtan inerek hızla arka sokaklara doğru kaçtı. Ticari taksi sürücüsünün araçta müşteri konumunda bulunan ve benzin kokan bir şahıs tarafından seyir halindeyken darp edildiğini, bunun üzerine kazanın gerçekleştiğini beyan etmesi üzerine alanda bulunan Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriye ekipleri tarafından şüpheli şahıs yakalandı. Konunun detaylı tetkik edilebilmesi için şahıs Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Taksi sürücüsü şüpheli şahsı teşhis ederek şüpheli şahsın taksiye benzin şişeleri ile bindiğini ve Şehitler Mahallesi 716 Sokakta inip bir müddet sonra üzeri benzin kokar şekilde geri dönerek taksiye bindiğini söyledi. Taksicinin belirtmiş olduğu adresin yangın çıkan büfeye yakın olması da göz önünde bulundurularak, oluşan şüphe üzerine büfe sahibi M.A. Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine çağrıldı. Büfe sahibi karakolda gördüğü şüpheli şahsın bir hafta önce de kendisinin büfesini yakmaya çalıştığını o nedenle bu yangını da onun çıkardığına dair şüphelerinin olduğunu ifade etti. Alınan ifadelerin ardından şüpheli şahıs savcılığa sevk edildi.