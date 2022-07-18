banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Büfeye silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa’da bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Asayiş 18.07.2022, 11:33
Büfeye silahlı saldırı kamerada

Şanlıurfa’da bir büfeye düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İçerde müşteri ve çalışanların olduğu sırada büfenin önüne gelen maskeli ve montlu bir şahıs, içerde bulunanlara ateş açıp kaçtı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda Sait A., Selim A., yaralanırken saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.

Olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu