Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaş, budamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahalallesi 1031 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde ağacı budamak isteyen Mustafa Y. (53), ağacın tepesine çıktı. Ağacı budadığı sırada dengesini kaybederek düşen Mustafa Y., yaralandı. olayı gören komşuları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve başından yaralandığı anlaşılan Mustafa Y., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.