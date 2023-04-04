Samsun’da bir kişi budamak için çıktığı ağaçta ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin Karacalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Cengiz (47) budamak için çıktığı söğüt ağacında yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Dallarda asılı kaldığı ağaçtan güçlükle indirilen İsa Cengiz kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi’ne yapılan müdahalede hayatını kaybettiği tespit edildi. Cengiz’in cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.