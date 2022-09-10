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Budama makası ve bıçakla birbirlerine girdiler: 3 yaralı
Isparta’da 3 kişi arasında çıkan budama makaslı ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 10.09.2022, 19:59
Isparta’da 3 kişi arasında çıkan budama makaslı ve maket bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Kutlubey Mahallesi Hükümet meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce şahıslar birbirlerine budama makası ve maket bıçağıyla saldırdı. Olayda 3 kişi yaralanırken, vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kavga sırasında olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Sadece kavga edildiğini gördüm. Maket bıçağı, budama makası ile kestiler birbirlerini” şeklinde konuştu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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