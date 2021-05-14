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Bucak’ta drift yapan sürücü park halindeki araca çarptı

BURDUR (İHA) – Burdur’un Bucak ilçesinde drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı.

Asayiş 14.05.2021, 20:11
Bucak’ta drift yapan sürücü park halindeki araca çarptı

BURDUR (İHA) – Burdur’un Bucak ilçesinde drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarpan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi’nde drift atan sürücünün kontrolünü kaybettiği 06 PGR 78 plakalı otomobili, park halindeki araca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Drift atan sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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