Buca’da kaçak maske operasyonu: 17 bin çocuk maskesine el konuldu
ÇOCUKLARIN KULLANIMI İÇİN HAZIRLANAN MASKELERİN; HİJYEN KURALLARINA UYMAYAN, STANDART DIŞI VE İZİNSİZ ÜRETİM YAPTIĞINI BELİRLEYEN EKİPLER, 17 BİN ADET MASKEYE EL KOYDU.
İzmir’in Buca ilçesinde, belediyenin zabıta ekipleri tarafından kaçak çocuk maskesi üretimi yapan bir işletmeye düzenlediği baskında, kriterle uygun olmayan koşullarda üretilen 17 bin maskeye el koydu.
Kent genelinde kaçak üretimlere karşı denetimlerini sürdüren Buca Belediyesi, yasa dışı maske üretimine ‘dur’ dedi. Emniyet Müdürlüğünden gelen ihbar üzerine harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Zafer Mahallesi’ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.
17 bin çocuk maskesine el kondu
Gerçekleştirilen şok baskında, Korona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde kullanımı zorunlu olan maske üretimi yapıldığı tespit edildi. Çocukların kullanımı için hazırlanan maskelerin; hijyen kurallarına uymayan, standart dışı ve izinsiz üretim yaptığını belirleyen ekipler, 17 bin adet maskeye el koydu. Plastik ve ambalaj üretimi üzerine faaliyet gösteren işletme hakkında işlem başlattı.
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25