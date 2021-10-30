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Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama

İzmir Buca Belediyesi’ne yönelik operasyonda ’ihaleye fesat karıştırma’, ’edimin ifasına fesat karıştırma’, ’zimmet’ ve ’akaryakıt hırsızlığı’ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

Asayiş 30.10.2021, 12:40
Buca Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama

İzmir Buca Belediyesi’ne yönelik operasyonda ’ihaleye fesat karıştırma’, ’edimin ifasına fesat karıştırma’, ’zimmet’ ve ’akaryakıt hırsızlığı’ yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına adları karıştıkları tespit belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan takibin ardından önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 12 şüpheliyi yakaladı. MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda Buca Belediyesinde düzenlenen "Çöp ve Katı Atık İhaleleri" kapsamında ’ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı’ konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17,5 milyon TL kamu zararına uğratıldığının tespit edildiği, bu kapsamda paravan şirket sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personelinde aralarında bulunduğu 15 şahsa yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda A.K., B.A., B.A., M.T., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö., M.F.B. ve Ö.G.İ. isimli 12 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

4’ü tutuklandı

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 9 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Buca Belediyesinde eski temizlik işleri müdürü A.K., vardiya amirleri B.A. ve B.A. ilefirma yetkilisi F.K. tutuklandı. 4’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere de 5 şüpheli salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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