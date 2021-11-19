Bu yıl yapılan denetimlerde hafriyat kamyonlarına ceza yağdı

?İSTANBUL(İHA) – Arnavutköy’de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu yılın başından bu yana yapılan denetimlerde kural ihlali yapan hafriyat kamyonu sürücülerine ceza yağdı. 2019 hafriyat kamyonu denetlenirken, kural ihlali yapan 657 hafriyat kamyonuna yaklaşık 290 bin lira para cezası kesildi ve 19 hafriyat kamyonu trafikten men edildi.

?Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak 2021 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında Arnavutköy’de hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Toplam 2019 hafriyat kamyonu kontrol edildi.

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?657 hafriyat kamyonuna ceza yazıldı

Tonaj aşımı, branda takmama, tartı kontrolüne girmeme, emniyet kemeri takmama, seyir halinde cep telefonu kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi çok sayıda kuralı ihlal eden toplam 657 hafriyat kamyonuna yaklaşık 290 bin lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 19 hafriyat kamyonu trafikten men edildi.

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“Bu cezaları şoförlere değil firmalara yazalım”

? Denetimlerin bugün yapıldığı adres Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı oldu. Denetlenen 25 hafriyat kamyonundan 21 tanesine cezai işlem uygulandı. Ceza yazılan kamyon sürücülerinden Fahrettin Eren, “Ben 22 yıldır kamyon şoförüyüm. Tüp yerinde olmadığı için bana ceza yazıldı. Bu araç muayeneden geçiyor madem yerinde değil muayeneden nasıl geçiyor. O zaman cezayı bana yazmayın firmaya yazın. Bu aracın sahibi ben değilim ceza niye bana yazılıyor. Lütfen bu cezaları şoförlere değil firmalara yazalım” dedi.