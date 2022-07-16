banner528

banner549

banner547

Son Dakika
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar

Bu yıl Kurban Bayramı’ndaki günlük kazalı ölüm ortalaması son 10 yılın ortalamasından düşük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük kazalı ölüm ortalamasının 15 olduğunu, 2022 Kurban Bayramı’nda ise bu sayının 7 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Asayiş 16.07.2022, 10:58
Bu yıl Kurban Bayramı’ndaki günlük kazalı ölüm ortalaması son 10 yılın ortalamasından düşük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük kazalı ölüm ortalamasının 15 olduğunu, 2022 Kurban Bayramı’nda ise bu sayının 7 olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından 9-10 günlük bayram tatillerindeki ölüm oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Dönüş yolunda trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Soylu, “Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde günlük ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim dönüş için hep birlikte kurallara uyalım” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu