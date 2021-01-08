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Adana’da 0 kilometre aldığı aynı marka ve model 2 otomobili yanan vatandaş evinin önündeki park alanına, ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı. Yazının fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez beğenilirken, çevre esnafı ise yazıyı görüp duran her kişiye dert anlatmaktan yoruldu.

Asayiş 08.01.2021, 10:00
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Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Adana’da 0 kilometre aldığı aynı marka ve model 2 otomobili yanan vatandaş evinin önündeki park alanına, ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı. Yazının fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez beğenilirken, çevre esnafı ise yazıyı görüp duran her kişiye dert anlatmaktan yoruldu.

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Güneşli Mahallesi’nde oturan Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, 2013 yılında 0 kilometre ‘Hyundai’ marka bir otomobil satın aldı. İddiaya göre, Müjde’nin otomobili 2016 yılında elektrik aksamından çıkan bir yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Müjde kaskodan parasını aldıktan sonra bu sefer de aynı marka 2016 model ‘0’ kilometre bir otomobil aldı.

Bu aldığı otomobil ise geçen 7 Ağustos tarihinde gece 01.00 sıralarında park halindeyken yandı. Yangının ardından kaskosu olmayan ve ekstra hiçbir aksesuar takmadığı aracı için firmayla görüşen Müjde, firmadan zararının ödenmesini talep etti. Firma aracı bilirkişinin incelemesine gönderdi ve bilirkişi ön kaput açma telindeki 3 kablodan yangının çıktığını tespit edip o telin de araca sonradan takılmış olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Otomotiv Mühendisi Yunus Müjde, aynı marka ve model bayideki diğer araçları da inceleyip fotoğraf çekerek o teldeki kabloların orijinal olduğunu belirledi. Firma yetkilileriyle görüşen Yunus Müjde, 170 bin lira değerindeki aracına teklif edilen 130 bin liralık tazminatı kabul etmedi. Firmayla mahkemelik olan genç adam mağduriyeti giderilmediği için evinin önündeki park alanına ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı.

Yoldan geçen vatandaşlar afişi görüp fotoğrafını çekerek sosyal medyaya attı ve fotoğraf binlerce kez beğenildi. Çevre esnafı ise yazıyı görüp duran her kişiye dert anlatmaktan yoruldu.

“Fabrikadan dönüş alamadık”

İHA muhabirine konuşan Müjde, bu afişi evinin önünde yangın çıkmasından korktuğu için astığını belirterek, “Aynı marka ve model 2 aracım yandı. Çok uğraştık ama fabrikadan dönüş alamadık. Bir türlü bize ulaşmadılar. Her yere şikayet ettik, şu anda mahkemeliğiz. En son evimizin önüne de birkaç tane bu marka araç park edince korkmaya başladık ve bu afişi astık. Ben artık evimin önünde bu marka aracın park etmesini istemiyorum çünkü korkuyorum. Ben niye bu riski alayım ki, evim niye yansın” diye konuştu.

“Sosyal medyadan inanılmaz yorumlar alıyorum”

Afişin sosyal medyada popüler olduğunu da kaydeden Yunus Müjde, daha sonra şunları söyledi:

“Ben aslında sosyal medyada popüler olmak için asmadım. Eğer öyle olsa kendi hesabımdan paylaşırdım. İnanılmaz derece de popüler oldu ama bu afiş. Milyonluk sayfalar paylaşmaya başladı bu gönderiyi. ‘Eski kız arkadaşının arabasıydı, sindiremedi, onun için savaş açtı’, ‘Hyundai araba alamadığı için’ veya ‘Komşularından rahatsız olduğu için’ yazılı yorumlar geldi hep. Yabancı insanların bunu söylemesini anlıyorum ama komşularım bile bizden mi şikayetçisin demeye başladı. ‘Abi gelip park etsek arabamızı çizer misin’ diye de yorum atıyorlar. Bizim amacımız sadece sesimizi ve mağduriyetimizi duyurmak.”

“Yemekten bile kaldırıp afişi soruyorlar”

Çevre esnafından Fatih Uskanbaş ise gelip soran herkese dert anlatmaktan yorulduğunu anlatarak, “Her araç geçtikten sonra gelip bu işin bana aslını soruyor. Anlatınca da durumu insanların tuhafına gidiyor. Çok şaşırıyorlar. Asıl aracın sahibi olan arkadaşımız astı afişi kurtuldu. Ben burada esnafım ama bütün gün cevap vermekten yoruluyorum. Yemekten bile kaldırıp afişi soruyorlar” ifadelerini kullandı.
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