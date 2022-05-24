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Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi

Diyarbakır’da yaşayan 25 yaşındaki pasta ustası Abdullah Bayram, tarihi Ongözlü Köprü üzerinde pankart açarak, meşale ve havai fişek ile 10 yıllık kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Asayiş 24.05.2022, 09:55 24.05.2022, 10:04
Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi

Diyarbakır’da yaşayan Abdullah Bayram, aynı kentte yaşayan kuzeni ve aynı zamanda 10 yıllık kız arkadaşı Gamze Bayram’a evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de sürprizine dahil eden Bayram, kız arkadaşının yakın arkadaşlarını bu sürprize dahil etti. Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve çevresi dinlenme mekanlarıyla çevrili tarihi Ongözlü Köprü mevkiine gelen Bayram’ın yakınları ve arkadaşları sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Abdullah Bayram’ın kuzenleri de kız arkadaşı Gamze’yi alarak Ongözlü Köprü’ye getirdi.

Burada bir süre kız arkadaşı ile sohbet eden Bayram, daha sonra Ongözlü Köprü üzerinde meşaleler eşliğinde “Güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin’’ yazılı pankartın önünde Gamze Bayram’a evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Gamze Bayram, Abdullah’ın parmağına yüzük takması ve Ongözlü Köprü üzerinde havai fişeklerin patlamasıyla evlilik teklifini kabul ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarihi köprüye gelen ziyaretçiler ise teklifi görünce alkışlar eşliğinde destek vererek o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlar büyük beğeni aldı.

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