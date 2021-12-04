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Bu radardan kaçış yok

Karayollarında belirlenen kurallara uymayan sürücülerin korkulu rüyası radar aracı, efsaneleri de beraberinde getiriyor. Radar aracını gören kimi sürücüler frene basıyor kimisi ise başka bir aracın arkasına saklanmaya çalışıyor. Ancak bu radardan kaçış yok, en doğrusu kurallara uymak.

Asayiş 04.12.2021, 10:31
Bu radardan kaçış yok

Karayollarında belirlenen kurallara uymayan sürücülerin korkulu rüyası radar aracı, efsaneleri de beraberinde getiriyor. Radar aracını gören kimi sürücüler frene basıyor kimisi ise başka bir aracın arkasına saklanmaya çalışıyor. Ancak bu radardan kaçış yok, en doğrusu kurallara uymak.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli ekipler trafik kazalarını minimum düzeye indirmek amacıyla radar uygulamasını sürdürüyor. Karayolunda belirlenen hız limitini aşan sürücüler tam donanımlı araçlara yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kamerayla anında tespit ediyor. Araçlarının dikiz aynasına CD-DVD asan, plakayı saç spreyiyle boyayan ve radar aracını görünce frene basan sürücülerin bu uğraşları ise boşa gidiyor. 1200 metreye kadar sinyal alan radar araçları trafik kazalarını önlenmesinde önemli bir rol oynuyor.

"Siz radarı görmeden o sizi görüyor"

Radar uygulaması hakkında bilgi veren Samsun Emniyet Müdürlüğü’nde Kıdemli Baş Polis Memuru olarak görev yapan eğitimci İdris Tonoğlu, "Samsun Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak radarları trafik kazalarının yoğun olduğu yerlerde Tekkeköy’de, çevre yolunda, Atakum’da yapmaya çalışıyoruz. Birinci önceliğimiz trafik kazalarını minimum düzeye indirmektir. Radar konusunda bazı bilinen yanlışlar var. Önce CD takılması, folyo ile kapatılması, sprey sıkılması gibi önlemlerin hiçbiri radarı engellemiyor. Radar 1200 metre kadar sinyal atıyor. Genelde radara girenler hastası olduğunu, hız ihlali yapmadığını söylüyorlar. Hız limitlerinin az olduğunu söylüyorlar. Burası yerleşim yeri. Burada hız limiti 82 kilometredir. İnsan nüfusunun fazla olduğu yerde bu kadar hız limiti belirlenmiştir. Vatandaşlar özellikle Tekkeköy bölgesinde hız ve yakın takip konularına dikkat etmesi gerekiyor. Burada zincirleme trafik kazalarını çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz" dedi.

Samsun’dan Ordu istikametine, Ordu’dan da Samsun istikametine gidilen yolda günlük araç geçişinin 70 bin olduğu bilgisini veren Tonoğlu, sürücülere seslenerek, "Burada hız ihlali yaptıysanız radarı gördüğünüzde lütfen frene basmayınız. Sert şekilde frene bastığınız zaman hem kendinizi tehlikeye düşüreceksiniz hem de arkanızdaki seyir halinde bulunan vatandaşları tehlikeye atacaksınız. Siz radarı görmeden önce radar cihazı zaten sizi görmüş oluyor. Eğer radarda hız ihlali yapmışsanız frene basmanızın size herhangi bir faydası olmuyor. Lütfen hız kurallarına uyalım" diye konuştu.

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