Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Dağlık Karabağ'daki Türkiye Rusya Ortak Gözetim Merkezi iki hafta içinde hazır olacak'
Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın son gününde sokaklara akın etti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İnegöllüler kendilerini sokağa attı. Güzel havayla birlikte hem insan yoğunluğu hem de trafikteki yoğunluk göze çarptı.
Asayiş 31.12.2020, 17:53
3
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İnegöllüler kendilerini sokağa attı. Güzel havayla birlikte hem insan yoğunluğu hem de trafikteki yoğunluk göze çarptı.2020 yılının son gününde vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirdi. İnegöl’de yoğun bir insan kalabalığı göze çarptı. Vak’aların azaldığı şu günlerde bilinçsiz bir şekilde vatandaşların kendilerini sokaklara artması dikkati çekti. İlçede ayrıca yoğun bir trafik sebebiyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İnegöl polisi ana caddelerde tedbir alarak duran trafiğe müdahale etti. Öte yandan yılın son günü olması ve kısıtlamanın bugün başlaması sebebiyle bütün polisler mesaiye çağrıldı. İnegöl emniyeti bütün personeliyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyor.
15°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Beşiktaş
|14
|28
|3. Alanyaspor
|15
|27
|4. Gaziantep FK
|14
|27
|5. Fenerbahçe
|14
|26
|6. Hatayspor
|14
|24
|7. Karagümrük
|14
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|14
|17
|15. Antalyaspor
|15
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|16
|32
|2. Giresunspor
|16
|32
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Tuzlaspor
|16
|30
|5. İstanbulspor
|15
|28
|6. Adana Demirspor
|16
|28
|7. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|8. Altınordu
|16
|27
|9. Bursaspor
|16
|24
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Boluspor
|16
|16
|14. Balıkesirspor
|15
|15
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|14
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. M. United
|15
|30
|3. Leicester City
|16
|29
|4. Everton
|15
|29
|5. Aston Villa
|14
|26
|6. Chelsea
|16
|26
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Man City
|14
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|16
|23
|11. Leeds United
|16
|23
|12. Wolverhampton
|16
|21
|13. Arsenal
|16
|20
|14. Crystal Palace
|16
|19
|15. Newcastle
|14
|18
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|16
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|16
|8
|20. Sheffield United
|16
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Sevilla
|14
|26
|5. Villarreal
|16
|26
|6. Barcelona
|15
|25
|7. Granada
|15
|24
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Cádiz
|16
|19
|10. Real Betis
|16
|19
|11. Athletic Bilbao
|15
|18
|12. Levante
|15
|18
|13. Getafe
|14
|17
|14. Deportivo Alaves
|15
|17
|15. Eibar
|16
|16
|16. Valencia
|16
|15
|17. Elche
|13
|15
|18. Real Valladolid
|16
|15
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü