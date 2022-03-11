Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat! Gelen mesaja sakın tıklamayın...

Pandemi nedeniyle evden çalışma modelinde ve işsizlikte yaşanan artış sonrası dolandırıcılar da mağdurlarını “evden çalışarak para kazanabilirsiniz” mesajıyla ağlarına düşürmeye başladı.

GÜNLÜK 3-1000$ ARASI KAZANÇ FIRSATI

Son dönemde ise Endonezya’dan gelen mesajlarda bir artış yaşanırken mesajda, “Evde cep telefonunuzu kullanarak günlük 3-1000$ arası gelir elde edebilirsiniz. Telegram’ı indirin ve benimle iletişime geçin” ifadeleri yer alıyor.

“İÇİNDE BULUNULAN KOŞULLARDAN YARARLANIYORLAR”

Konuyla ilgili görüştüğümüz Siber Güvenlik uzmanları, dolandırıcıların her dönemin popüler olan olaylarıyla ilgili yeni yöntemler geliştirdiğine dikkat çekerken, “Covid-19 salgınıyla beraber internet kullanımında ciddi bir artış yaşandı. Bununla beraber evden çalışma modelinin artması insanlarda evden çalışarak para kazanmanın da mümkün olduğu algısının değişmesine neden oldu. Bu dönemde ayrıca işsizlik rakamları da artarken çalışanlar da ekonomik buhrandan dolayı tek işle geçinemez oldu ve ek işler aramaya başladı. İşte bu durumun farkında olan dolandırıcılarda insanların bu zafiyetinden yararlanmaya çalışıyor. İnternet kullanıcılarını böyle mesajlara itibar göstermemeleri konusunda uyarıyoruz” dedi. (yeniçag)