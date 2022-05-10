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Bu da fırın hırsızı
Arnavutköy’de bir evin bahçesindeki barakaya giren hırsız, fırın çaldı. Duvardan atlayarak kaçan fırın hırsızı kameraya yakalandı.
Asayiş 10.05.2022, 10:50
Arnavutköy’de bir evin bahçesindeki barakaya giren hırsız, fırın çaldı. Duvardan atlayarak kaçan fırın hırsızı kameraya yakalandı.
Olay, İslambey Mahallesi Uluca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz hırsız, duvardan atlayarak evin bahçesindeki barakaya girdi. İçeriden fırınla çıkan hırsız, tekrar duvardan atlayarak kaçtı. Fırın hırsızı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.