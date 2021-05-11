Bu da 'dolandırıcı öğretmen': Mersinli erkekleri tuzağına düşüren Hayriye K. kayıplara karıştı

Genç öğretmen hakkında dikkat çeken iddiaların olduğu olayda, F. U. ile Hayriye K. (30) arasındaki ilişki 6 yıla yakın sürdü. Eşi ile evliliği süren F. U., kiraladığı evde K. ile birlikte yaşamaya başladı. İkili, gelecek planlarını, U.'nun eşinden boşanması üzerine kurdu. Bu nedenle U., sahibi olduğu 4 daireyi Hayriye K. adına tapuda tescil etti. Bu süreçte Hayriye K.'ye değişik marka ve model 8 otomobil alan F. U. 350 bin liralık da altın aldı.

BİR ANDA SIRRA KADEM BASTI

Hayriye K. Temmuz 2019 başında, F. U. ile birlikte yaşadığı evi boşaltarak sırra kadem bastı. F. U., aynı gün polise yaptığı başvuruda, "Evde giysilerim dahil her şeyi alıp götürmüş. Götürdükleri arasında benim satın aldığım 150 bin liralık ev eşyası, 50 bin liralık özel eşyam ile 350 bin liralık senet ve çeklerim de vardı. Yine, yeni aldığım mobilyaları da götürerek evi boşaltmış" dedi.

İKİSİ DE SANIK OLDU

F. U.'nun şikâyeti üzerine Hayriye K. hakkında soruşturma açıldı. K., götürdüğü eşyaların birçoğunun kendisine ait olduğunu öne sürerek, "Eşyalar arasında çek veya senet varsa iade ederim" dedi. Soruşturma sürerken ikili arasındaki gerilim de sürdü. Yürütülen soruşturma sonrası K. hakkında "Güveni kötüye kullanma", U. hakkında ise 'Hakaret' suçlaması ile dava açıldı.

''4 DAİREYİ KENDİ KAZANCIMLA ALDIM''

F. U., evlenme planı yaptığı Hayriye K. adına kaydettiği 4 daire için de mahkemenin yolunu tuttu. Mersin Mezitli'de bulunan dairelerin kendisine ait olduğunu, emaneten K. adına kaydettirdiğini öne süren U., mahkemeden tedbir talep etti. Mersin 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, dairelerin 3'üncü kişilere devrine karşı tapulara tedbir koydu. K. ise, söz konusu daireleri kendi kazancı ile aldığını öne sürdü. Ancak, dava dosyasına gelen SGK yazısında ise, Hayriye K.'nin asgari ücretli olduğu bilgisi yer aldı.

TESİSATÇI DA İCRA TAKİBİ YAPTI

Hayriye K. hakkında şikâyetçi olan isimlerden biri ise Mersin'de doğalgaz tesisat işleri yapan Nuri Ö. Hayriye Ö.'nün, evlenme vaadi ile kendisine 300 bin liralık altın aldırdığını öne süren Ö. savcılığa suç duyurusunda bulundu. K. hakkında yürütülen soruşturma sonrası takipsizlik kararı verildi. Nuri Ö. ise, yaptığı harcamaların bir bölümünün tahsili için K.'ye yönelik icra takibi başlattı. Mersin'de mobilya mağazası işleten Ali K. de, Hayriye K.'den şikâyetçi olan bir başka isim oldu. Ali K., Hayriye K.'nin aldığı 40 bin liralık eşyanın parasını ödemeden kayıplara karıştığını öne sürdü.

HAYRİYE K.'NİN AVUKATI KONUŞTU

Suçlamaların odağındaki Hayriye K.'nin avukatı Abdullah Naci Torun ise, Hürriyet'in soruları üzerine şunları kaydetti: "Müvekkilim bir dönem Kıbrıs'ta casinolarda kurpiyerlik yaptı. Aynı zamanda öğretmen. Özel okullarda öğretmenlik de yaptı. Müvekkil hakkındaki suçlamalar asılsız. F. U.'nun tabi iptal talebi ile açtığı davadaki 4 daireyi, müvekkil kendi kazancı ile aldı. Müvekkil hakkında 15 tane dava ve soruşturma var. Bu davaları açan F. U., terk edilmiş olmanın verdiği öfke ile müvekkile zarar verme çabası içinde" dedi.

''BENİM HANIMLA GÖRÜŞÜYORMUŞSUN''

Hayriye K.'nin kendisi ile birlikte olduğu süreçte F. U. ile de birliktelik yaşadığını öğrendiğini söyleyen Nuri K., "Bir gün F. U. beni aradı. Önceden tanıdığım biri değildi bu kişi. Bana 'Benim hanımla görüşüyormuşsun' diyerek beni tehdit etti. Sözünü ettiği kişinin Hayriye K. olduğunu söyledi. O andan itibaren dolandırıldığımı anladım" dedi.

RESMİ NİKAHLI EŞİYLE DE DAVALIK

Hayriye K.'nin davalık olduğu bir diğer isim ise F. U.'nun resmi nikâhlı eşi. İkilinin birbirlerine attıkları hakaret içerikli mesajlar nedeni ile haklarında dava açıldı. F. U.'nun asistan olan eski çalışanı Fulya B.'nin de Hayriye K. hakkında dava açtığı anlaşıldı. Fulya B., K.'nin, başına cam şişe ile vurduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Açılan davada mahkeme K.'ye, yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.