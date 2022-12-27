Bu da balyozlu kurtarma operasyonu

Şanlıurfa’da bir aparmanın 5’inci katından havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralanan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvar kırılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Bir apartmanın damında güvercin besleyen kişi, bir anda dengesini kaybederek 5’inci kattan havalandırma boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

40-50 santimlik boşlukta kurtarılmayı bekledi

Bölgede çalışma başlatan itfaiye ekipleri, apartmanın giriş katında bulunan dairenin duvarını balyoz ile kırdı. Bir yandan balyozla duvarı kıran ekipler, diğer yandan da yaralının sakin olması yönünde telkinde bulundu. Ekiplerin yardımıyla sıkıştığı bölgeden çıkarılan yaralı, sedye ile 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.