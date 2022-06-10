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Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobillerde bulunan 6 kişi ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Asayiş 10.06.2022, 17:39
Bu araçlardan burunları bile kanamadan çıktılar

DÜZCE (İHA) – Düzce’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobillerde bulunan 6 kişi ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza, Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 81 AAF 127 plakalı Volkswagen marka otomobil ile C.Y. yönetimindeki 06 EZN 72 plakalı Toyota marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde bariyerlere çarparak durabildi. Araçlarda bulunan 6 kişi ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza sebebiyle Gölyaka ilçe girişinde trafik kısa süreli tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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