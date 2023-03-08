Brüksel’de bombalı saldırı iddiası: Yetkililer harekete geçti

Belçika’nın başkenti Brüksel’de sosyal medyada yayınlanan "Brüksel’de toplu ulaşıma bombalı saldırı olacak" iddiasının ardından yetkililer teyakkuza geçti.

Belçika’da dün akşamdan itibaren sosyal medyada dolaşmaya başlayan bomba iddiası halk arasında paniğe neden oldu. Söz konusu iddiaya göre Belçika polisine Rusça olarak gönderilen bir mailde, başkent Brüksel’de yeri ve zamanı bildirilmeksizin 8 Mart Çarşamba günü bombalı bir saldırı olacağı ihbarı yapıldığı paylaşıldı. Ayrıca polisin bu ihbarları gizlediği ancak insanların ailelerini korumak için gizlice uyarı yaptıklarını yazan mesajlar sosyal ağlarda yayıldı. Söz konusu iddiaların artmasının ardından polisin gece saatlerinden itibaren Brüksel metrosunda köpeklerin de kullanıldığı tarama operasyonları yaptığı bildirildi. Belçika medyasında aktarılan haberlere göre Belçika Ulusal Kriz Merkezinin de konuyu ciddiye aldığı ve yakından takip ettiğini doğruladığı bildirildi. İddialar nedeniyle ortaya çıkacak olası bir tehdide karşı Belçika istihbarat birimleri ve Federal polisin de Ulusal Kriz Merkezi bünyesinde toplanarak durum değerlendirmesi yaptıkları ve gerekli görüldüğü taktirde vatandaşların güvenliği kapsamında karar alabilecekleri belirtildi.

Veriler analiz ediliyor

Belçika Ulusal Kriz Merkezinin iç veriler ve dış verilerin derlenmesi ile elde edilen bilgilerin değerlendirildiği, olası bir tehlike halinde gerekli tedbirlerin alınacağını belirttiği aktarıldı. Öte yandan, federal polis makamlarının akşamdan itibaren Brüksel şehir merkezinde saldırı olacağı yönünde maillerin geldiğini doğruladığı ve tüm birimlerin teyakkuz halinde tutulduğunu bildirdiği aktarıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir kanıta ulaşılmazken, Brüksel Savcılığının da konuya ilişkin bir soruşturma başlattığı belirtildi.

Belçika’daki ABD Büyükelçiliği olası bomba ihbarına karşı güvenlik alarmı yayınlayarak, kalabalıklardan uzak durun çağrısında bulundu.