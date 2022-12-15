Brüksel’de AB Liderler Zirvesi nedeniyle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki gün sürecek Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle polis güvenlik önlemlerini sıkılaştırarak, zirvesinin yapıldığı “Europa” binasına çıkan tüm caddelere barikat kurdu.

Avrupa Birliği (AB) liderler Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. İki gün sürecek AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Brüksel’de polis güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Zirvenin yapıldığı “Europa” binasına çıkan tüm caddelere zırhlı araçlar konuşlandıran ve barikat kuran polis, izinli olanlar dışında kimsenin söz konusu bölgeye girişine izin vermiyor.

Zirve çerçevesinde liderler, Ukrayna-Rusya Savaşı olmak üzere enerji, savunma ve güvenlik, AB’nin dış ilişkileri ve özellikle güney komşularla ilişkileri ele alması bekleniyor. Liderler ayrıca, Ukrayna konusunda AB’nin Ukrayna’ya devam eden siyasi, askeri, insani ve sivil savunma yardımlarının yanı sıra Ukrayna’nın temel altyapı kayıplarının onarımı konularını görüşecek. İlk gün görüşmelerinin ardından AB Konseyi başkanı Charles Michel’in bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.