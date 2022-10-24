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Brooklyn’de tren bekleyen yolcuyu rayları itti
ABD’nin New York kentinde bulunan bir tren istasyonundaki platformda yürüyen adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından raylara itildi.
Asayiş 24.10.2022, 11:10 24.10.2022, 12:23
ABD’nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Geçtiğimiz Cuma günü Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.