Brezilya’daki tekne faciasında ölü sayısı 7’ye yükseldi

Brezilya’nın Capitolio kentinde turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’da bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen faciada bilanço artıyor. Minas Gerais itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiği belirtildi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, Jesus isimli teknede bulunan 3 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, arama kurtarma çalışmalarına destek olması için bölgeye Brezilya donanmasından bir ekip gönderildiğini açıkladı. Eyalet polisi ise yaşanan trajik olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yaralanan en az 30 kişiden 11’inin hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Dün meydana gelen olay sırasında koyda bulunan yaklaşık 100 kişinin büyük bir kısmı kaza yerinden uzaklaşarak kurtulmuş, düşen kayanın isabet ettiği 3 tekneden 2’si ise batmıştı.