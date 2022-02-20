Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 146 ölü, 191 kayıp

Brezilya’da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 146’ya yükselirken, 191 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 146’ya yükseldi. Kurtarma çalışmalarının 5’inci gününde açıklamalarda bulunan sivil savunma ekipleri, 191 kişinin halen kayıp olduğunu ve Salı gününden beri 24 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Cuma günü bölgeye yaptığı ziyarette gördükleri karşısında “savaş sahnesi” açıklamasında bulunmuştu.