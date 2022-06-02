Brezilya’daki sel ve toprak kaymalarında can kaybı 126’ya yükseldi

Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, felaketlerde kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 126 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Felaketlerde yaklaşık 10 bin kişi evsiz kaldı

Açıklamada, 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı ifade edilerek, kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paulista şehrinde ise sel sularında kaybolan 1 kişi için bölgeye Brezilya Donanması’ndan dalgıçların gönderildiği aktarıldı.

Sel ve toprak kaymasından 51 şehir etkilendi

Pernambuco eyalet yetkilileri, felaketin başta Recife kenti olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını, 31 şehirde ise olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.

Eyalette son 56 yılın en büyük felaketi

Öte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti.