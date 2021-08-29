Brezilya’da öldürülen Yunan Büyükelçi’nin eşine cinayete azmettirmekten 31 yıl hapis

Yunanistan’ın eski Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amiridis’in 2016’da öldürülmesine ilişkin davada sona gelinirken, Amiridis’in eşi Françoise de Souza Oliveira’ya cinayete azmettirdiği gerekçesiyle 31 yıl hapis cezası verildi.

Yunanistan’ın eski Brezilya Büyükelçisi Kiryakos Amiridis’in 2016’da öldürülmesine ilişkin davada sona gelindi. Amiridis’in eşi Françoise de Souza Oliveira, cinayete azmettirdiği gerekçesiyle 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Oliveira, 2016’da Brezilya’nın Rio de Jenairo kentinde polise eşinin kaybolduğunu bildirmişti. Daha sonra Büyükelçi Kiryakos Amiridis’in cansız bedeni yanan bir araçta bulunmuştu. Polis, çiftin yaşadığı dairede bulunan bir kanepede kan izleri bulunca soruşturma genişletilmiş, Oliveira’nın Subay Sergio Gomes ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Gomes daha sonra, Oliveira’nın azmettirmesiyle büyükelçiyi öldürdüğünü itiraf ederek, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Rio de Janeiro’da 2001-2004 yılları arasında konsolosluk görevi yapan Amiridis, 2016’da ise Büyükelçi olarak atanmıştı.