Brezilya’da Noel eğlencesinde silahlı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Brezilya’nın Ceara eyaletinde bir futbol sahasındaki Noel eğlencesinde düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Brezilya’nın Ceara eyaletindeki Fortaleza kentinde bir futbol sahasında düzenlenen Noel kutlamasında silahlı saldırı meydana geldi. Ceara Kamu Güvenliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 15-26 yaş aralığındaki 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, olayla bağlantılı 10 kişinin gözaltına alındığı, 6 silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilen 21 ve 26 yaşındaki şahısların her ikisinin de suç örgütüne üye olma, yasadışı ateşli silah bulundurma, çalıntı malı satın alma ve kamu düzenini bozma gibi sabıkalarının bulunduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırının iki suç örgütü arasında çıkan hesaplaşmadan kaynaklandığını açıkladı.