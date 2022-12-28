Brezilya’da Lula’nın göreve başlaması öncesi başkentte silah yasağı

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, ülkenin yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın göreve başlayacağı 2 Ocak 2023 tarihine kadar başkent Brasilia’da ateşli silah ve mühimmat bulundurmayı geçici süreyle yasakladı.

Brezilya’da yeni Devlet Başkanı Luis Inacio Lula da Silva’nın göreve başlamasına sayılı günler kala Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi yeni bir karar aldı. Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Alexandre de Moraes yaptığı açıklamada, 28 Aralık 2022 yerel saatle 18.00’den 2 Ocak 2023 gününe kadar başkent Brasilia genelinde ateşli silah ve mühimmat bulundurulmasının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasağa, koleksiyoncular, avcılar ve atıcıların kayıtlı silahlarının da dahil olduğu belirtilirken, yasağa uymayanların ise yasa dışı silah bulundurma suçuyla tutuklanacağı açıklandı.

Moraes, yasağın başkanlık devir teslim töreni sırasında, Devlet Başkanı Lula ve yardımcısının yanı sıra binlerce katılımcının güvenliğinin sağlanması amacıyla getirildiğini aktardı.

Bolsonaro devir teslim törenine katılmayacak

Ülkede 30 Ekim’de yapılan devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden Jair Bolsonaro ise görev süresinin biteceği 31 Aralık 2022 gününden önce Brezilya’dan ayrılarak ABD’ye gideceğini ve başkanlık devir teslim törenine katılmayacağını açıkladı.

Başkentte havaalanı yakınında bomba bulunmuştu

Başkentteki uluslararası havaalanı yakınındaki bir yolda 24 Aralık’ta bombalı paket bulunmuştu. Bomba imha ekipleri, bombayı yaklaşık bir buçuk saat süren çalışma sonucu etkisiz hale getirmiş, pakette telle bağlı halde 2 dinamit olduğu bildirilmişti.