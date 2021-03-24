Brezilya’da iniş takımı bozulan uçak gövdesinin üzerine indi

Brezilya’nın kuzeyinde yer alan Rondonia eyaletinde iniş takımları bozulan küçük uçak gövdesinin üzerine acil iniş yaptı.

Brezilya’da 22 Mart’ta iniş takımları bozulan küçük uçak, ülkenin kuzeyinde yer alan Rondonia eyaletin bağlı Ji-Parana kasabasındaki Jose Coleto Havaalanına gövdesi üzerine acil iniş yaptı. Uçağın Brezilyalı senatör Acir Gurgacz’a ait olduğu bildirildi. Mitsubishi MU-2B-25 Turboprop tipi küçük uçağın, eski Brezilyalı milletvekili olan Airton Gurgacz’ı taşıdığı belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, pilotun inişten önce fazla yakıtı boşaltarak, iniş sırasında meydana gelebilecek bir patlamayı önlediği aktarıldı. Pilotun uçağı başarılı bir şekilde indirdiği ve yolcuların olaydan yara almadan kurtulduğu ifade edildi.