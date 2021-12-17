Brezilya federal polisi: “Bolsonaro seçim sistemi hakkında dezenformasyon yaptı”

Brezilya federal polisi tarafından yayınlanan raporda, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun seçim sistemi hakkında dezenformasyon yaptığı ifade edilerek, Bolsonaro’nun komplo teorilerini savunduğu aktarıldı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, geçtiğimiz temmuz ayında sosyal medyada yaptığı canlı yayında, 2018 yılında yapılan seçimlerde ilk turda kazanmayı hak ettiğini ancak elektronik seçim sisteminde hile olduğu için seçimlerin ikinci tura kaldığını iddiasında bulunmuş ve olayla ilgili hiç bir kanıt sunmamıştı. Bolsonaro’nun iddiası üzerine federal polis tarafından başlatılan soruşturma bugün sonuçlandı. Soruşturma hakkında hazırlana raporda, Bolsonaro’nun canlı yayın konuşmasında yanlış bilgi verdiği ve komplo teorisi kurduğu belirtildi.

Federal polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu canlı yayında bulunan Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Anderson Torres de dahil olmak üzere bir kaç kişinin ifadesine başvurulduğu bildirildi.

Raporda, canlı yayında ortaya atılan iddiaların asılsız ve yanlış olduğu, seçim sisteminin adilliği konusunda kamuoyunda kuşkuya yol açtığını hatta seçimde görev yapan kamu görevlilerini zan altında bıraktığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, yapılan eylemin “gerçek olmayan bilgileri ve hakkında somut deliller sunulamayan ifadeleri üretme, yayma ve buna destek olma” olduğu belirtildi.