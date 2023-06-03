Bremen’de terör örgütü yandaşından camideki Türk bayrağına saldırı

Almanya’nın Bremen kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Camisi’ne gelen terör örgütü PKK yandaşı, duvarda asılı halde duran Türk bayrağını koparıp farklı bir noktada yaktı. Duisburg kentindeki DİTİB Merkez Cami’ye ise ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi.

Almanya’da camilere yönelik saldırılar ve tehditler sürüyor. Bremen’de DİTİB’e bağlı Selimiye Camisi’nin önüne gelen terör örgütü PKK yandaşı bir şahıs, duvara asılan Türk bayrağını kopartarak olay yerinden kaçtı. Terör örgütü yandaşının daha sonra Türk bayrağını yaktığı öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Bremen Selimiye Camisi Dernek Başkanı Hidayet Tekin, Türk bayrağına yapılan saldırıyı polise bildirdiklerini, camide yardım etkinliği için hazırlık yaptıklarını ve bu nedenle bayrak astıklarını belirtti. Camilerin önüne Türk bayrağı ile birlikte Alman ve DİTİB bayraklarının da asıldığını ifade eden Tekin, "Terör örgütü yanlısı saldırganın hedefinin sadece Türk bayrağı olduğunu kameradan gördük. Ana cadde üzerinde yüzünü terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile kapatan saldırganın Türk bayrağımızı kopartıp barakla birlikte kaçtığını gördük. Hemen ardından polisi arayarak bilgi verdik ve kamera kayıtlarını paylaştık. Polis inceleme başlattı" dedi.

"Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Saldırının büyük tepkiye yol açtığını aktaran Tekin, saldırganın sosyal medya hesabından saldırı anlarını paylaştığını da tespit ettiklerini ifade etti. Tekin, terör örgütü yandaşının saldırı anının beraberindeki kişi ya da kişiler tarafından çekildiğini, daha sonra bir parkta bayrağı yaktığının göründüğünü aktardı. Tekin, "Türk bayrağımıza yönelik bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Duisburg’da camiye tehdit mektubu

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde ise DİTİB’e bağlı Merkez Cami’ye ırkçı ifadelerin yer aldığı tehdit mektubu gönderildi. Duisburg DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Yusuf Aydın, gönderilen mektubu emniyet teşkilatıyla paylaştıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aydın, "Bugün posta yoluyla camimize üzerinde gamalı haç ve ’NSU 2.0’ imzası bulunan tehdit içerikli mektup gönderildi. Derin üzüntü duyuyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aydın, camiye şimdiye kadar kadar 12’den fazla tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildiğini belirtti.