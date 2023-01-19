Branda altına saklanan 50 göçmen yakalandı

Kilis’te jandarma ekipleri tarafından, samanların üzerine çekilmiş brandanın altında saklanmış 50 kaçak göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elbeyli ilçesi sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri esnasında boş bir arazide saman balyalarının üzerine çekilmiş brandanın altında saklanan ve ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 50 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler yapılacak kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.