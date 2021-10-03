banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Bozyazı’da orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Asayiş 03.10.2021, 12:07
Bozyazı’da orman yangını

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Beykonağı Orman Şefliği sorumluluk alanında orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol alınmaya çalışılıyor. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ileri sürülen yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 5 arazöz ve iki su tankı ile yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P