Bozulan Palu davasında sanık Tuncer Ustael’den ilginç çıkış:

Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili haklarında verilen karar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Tuncer Ustael, “Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır” diyerek kendini savundu.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek karar bozulduğunda sanıklar tekrar Hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tuncer Ustael, Ayşe Palu, Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve tutuksuz sanık Fatih Palu katıldı.

Sanık avukatı mahkeme başkanını reddetti

Duruşmada söz alan sanık Havva Palu’nun avukatı Ercan Arı, "Daha önceki heyetinizce sanıkların mahrumiyeti karar verilmiştir. Bu karara katılan başkan olarak sizi ret ediyoruz. Az önce belirtilen tanıkların dinlenmesini biz de talep ediyoruz. Maktul savunmalarda belirtildiği şekilde Tuncer Ustael tarafından gömüldüğü anda hayatta olabilir ve bundan sonraki aşamada ölmüş olabilir. Bu durumdan şüpheden müvekkilimin yararlanmasını istiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

“Bize bu kötülüğü yapan Tahnal ailesidir”

Daha sonra savunma yapan Havva Palu ise, “Bize bu kötülüğü yapan Tahnal ailesidir. Benim çocuğumun ölümüne de onlar sebep oldu. Benim hiç kimseye bir zararım olmadı. Ben bu ceza evinde yatıyorum kimseye hakkımı helal etmiyorum. Benim yuvamız dağılmasına sebep oldular. Ben suçlu olsam neden olayın aydınlatılması için karakola gideyim. Ben de istiyorum adalet yerini bulsun. Tahliyemi istiyorum” diye konuştu.

“Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır”

Son olarak savunma yapan Tuncer Ustael de, “Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır. Allah’a yemin olsun ben kimseyi öldürmedim. Herkes üzerime geliyor. Allah herkesin belasını versin” şeklinde konuştu.

Duruşma ileri tarihe ertelendi

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.