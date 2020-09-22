Bozulan araçlarını çalıştırmak için iterken başka araç gelip vurdu
BURSA'NIN MERKEZ NİLÜFER İLÇESİNDE, YOLDA KALAN ARACINI İTEN KİŞİYE BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde, yolda kalan aracını iten kişiye başka bir otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu’nun yakınında, Enis Şenbaba yönetimindeki 16 LDU 62 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun dışında arızalanan ve sahibi Ufuk Uzun’un ittiği 16 LMM 82 plakalı otomobile çarptı.Kazada, Şenbaba’nın yanı sıra Uzun ve yanındaki Yiğitcan Demirbaş yaralandı.
Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki çeşitli hastanelere götürdü.Kazanın öncesi ve sonrası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enis Şenbaba’nın otomobili yol kenarından ittirmeye çalıştığı ve sonrasında otomobilin çarptıktan sonra savruldukları görülüyor.
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