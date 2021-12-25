Bozuk validatör bileti okumayınca 63 yaşındaki kadın ceza yedi

Eskişehir’de tramvay durağında bulunan validatörün bozuk olmasından dolayı kart basamadığını iddia eden Şennaz Karaağaç, seyir halindeyken karşılaştığı bilet kontrol görevlisine makinenin bozuk olduğunu söylemesine rağmen ceza yediğini belirterek, "Doğalgaz paramı götürüp cezaya verdim. Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazdım, şikâyetimin sonucunu bekliyor.

Olay, 14 Eylül 2021 tarihinde Çankaya Mahallesi’nde bulunan bir tramvay durağında meydana geldi. Tramvayla evine gitmek için durağa gelen 63 yaşındaki Şennaz Karaağaç, yaşı gereği kullanma hakkı bulunan indirimli kartını girişte bulunan validatöre okuttu. Kartı kullanmasına rağmen makinenin çalışmadığını iddia eden Karaağaç, o sırada durağa gelen tramvaya bindi. Seyir halindeyken bilet kontrol görevlisiyle karşılaşan 63 yaşındaki Karaağaç, kontrol sırasında bilet basmadığı için cezai işlem uygulanacağını öğrendi. Görevliye duraktaki validatörün bozuk olduğunu ve kartını kullanmasına rağmen bileti okumadığını söyleyen Karaaağaç, biletsiz bindiği gerekçesiyle ceza yedi. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra 427 TL ceza tebligatıyla karşılaşan Karaaağaç’ın, belirlenen tarihten önce ödediği için ceza tutarı 325 TL’ye düştü. Daha sonra konuyla ilgili olarak Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine dilekçe yazan Karaağaç, şikâyetinin sonucunu bekliyor.

“Ben 60 yaşımı geçmişim, zaten yarı fiyatına biniyorum”

Tramvay durağında güvenlik görevlisi bulunmadığı için yaşanan arızayı dile getiremediğini söyleyen Karaağaç, “Tramvay durağa gelmişti, ben de kartımı basmak istedim ancak bilet turnikesi bozuktu. Hava yağmurlu olduğu için ben de koştum tramvaya bindim. Birkaç durak sonra bilet kontrol görevlisi tramvaya bindi. Bindiğim durakta güvenlik görevlisi de yoktu. Kontrolde bilet basmadığım çıktı ve durumu anlatmama rağmen dinlemeyip ceza yazdılar. Hangi gün olduğunu bile unutmuştum, birkaç gün önce ceza tebligatı geldi. Biletsiz bindiğim için 427 TL ceza ödemem gerekiyormuş. Ben 60 yaşımı geçmişim, zaten yarı fiyatına biniyorum. Bir bilet için yalan mı söyleyeceğim. Ben yok yere bu kış gününde 500-600 lira doğalgaz öderken, doğalgaz paramı götürüp cezaya verdim” dedi.

“Şikâyetimin sonucunu bekliyorum"

Konuyla ilgili valilik ve belediyeye dilekçe yazdığını ifade eden Karaağaç, “Görevliye itiraz etmeme rağmen, ‘Bizim görevimiz teyze, yazmamız gerekiyor’ dedi. Ben de ‘Madem bozuk olan turnikeyi tamir etseydiniz ya da durağa bir görevli koysaydınız’ dedim. Cezayı mecbur ödedim. Ben böyle şeylerden korkarım, parayı buldum buluşturdum yatırdım. 1 ay daha bekleseydim 427 lira ödeyecektim, erken olunca 325 lira ödedim. Valiliğe ve Büyükşehir Belediyesine de dilekçe yazdım. Sonuç bekliyorum” şeklinde konuştu.