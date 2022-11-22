Bozo, Dünya Kupası’nda görevlendirildi

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli bomba arama köpeği ’Bozo’, geçici görevle Katar’a gönderildi.

Nevşehir’de birçok başarılı operasyona imza atan bomba arama köpeği Bozo, zorlu görev için Katar’a gitti. Katar’da oynanan Dünya Kupası maçları öncesi tribünleri gezerek bomba arayan Bozo, dünya kupası tamamlanana kadar Katar’da kalacak.

Bomba arama köpeği Bozo, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nevşehir’den bizzat yönettiği ‘Kökünü Kurutma’ operasyonunda da görev yapmıştı.