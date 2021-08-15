banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Kimler 3. doz aşı yaptırmalı?
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Milyonlarca çalışan hibrit çalışma olmazsa istifa edecek
Taliban örgütü nasıl ortaya çıktı?
Taliban örgütü nasıl ortaya çıktı?

Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel suları sebebi ile ulaşımın kesildiği mahallede evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemeleri derenin iki ucuna ip gerdirilerek ulaştırıldı.

Asayiş 15.08.2021, 10:13
Bozkurt’ta ulaşımın kesildiği mahalleye su ve gıda böyle ulaştırıldı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel suları sebebi ile ulaşımın kesildiği mahallede evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara, gıda ve temizlik malzemeleri derenin iki ucuna ip gerdirilerek ulaştırıldı.

Sel sularının vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Ekipler bir yandan arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da selzedelerin yaralarını sarıyor. Sel sebebi ile köprülerin yıkılması ile ulaşımın kesildiği Bozkurt ilçesinin batı kısmında bulunan Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan ve besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bırakmaya vatandaşlara gıda ulaştırabilmek için AFAD ekipleri seferber oldu.

Ekipler, derenin iki kıyısı arasına ip gerdirerek, ulaşımın kesildiği mahalleye su, gıda ve temizlik malzemeleri ulaştırdı. Derenin karşı tarafına geçirilen malzemeler daha sonra evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlara dağıtıldı.
Yorumlar (0)
28°
açık