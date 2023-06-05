Batı Karadeniz’de 2021 yılında yaşanan sel felaketinde en ağır hasarı alan ve yeniden inşa edilen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, yapılan yatırımlar sayesinde şiddetli sağanağı sorunsuz atlattı. Durumla ilgili açıklama yapan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, "Bozkurt merkezimizde bir damla su yok çok şükür" dedi.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "kırmızı" kod uyarısı yapılan Kastamonu’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerine kadar sürdü. Yağış Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre ve İnebolu ilçelerinde etkili oldu. 11 Ağustos 2021 tarihinde asrın felaketini yaşayan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, yapılan alt ve üst yapı sayelerinde hiçbir sorun yaşanmadı. İlçede metrekareye 118,5 kilogram yağış düşmesine rağmen herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

"Bozkurt’ta kot altındaki birkaç spesifik yerin dışında bir sıkıntımız yok"

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Bozkurt merkezimizde bir damla su yok çok şükür. Altyapı çok güzel çalıştı. Sadece kot altında birkaç yerde sıkıntı çıkmış olabilir. Ezine Çayında, duvarlarımız, köprülerimiz, bentlerimiz yerinde. Derenin genişlemesinin, 28 metreden 72 metreye genişlemesinin ne kadar önemli olduğunu ve gerekli olduğunu gördük. Allah devletimize zeval vermemiz. Çok yoğun bir yağış almamıza rağmen, Bozkurt’ta kot altındaki birkaç spesifik yerin dışında bir sıkıntımız yok" dedi.