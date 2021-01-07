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Bozcaada’ya yarınki tüm feribot seferleri iptal
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Asayiş 07.01.2021, 16:39
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “8 Ocak Cuma günü Geyikli-Bozcaada hattında tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarına bağlı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
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