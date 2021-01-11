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Bozcaada’ya yarınki bazı seferler iptal edildi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Asayiş 11.01.2021, 16:50
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Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.GESTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, “ 12 Ocak Salı günü Geyikli-Bozcaada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı, Bozcaada’dan saat 07.15, Geyikli’den ise saat 08.00 seferleri iptal edilmiş olup, planlı diğer seferlerin durumu hava şartlarına bağlı olarak gün içerisinde netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.
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