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Bozcaada’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 6 gün önce kaybolan 68 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Asayiş 04.08.2021, 17:15
Bozcaada’da kaybolan Alzheimer hastası kadın 6 gündür aranıyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 6 gün önce kaybolan 68 yaşındaki Alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz 29 Temmuz’da evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Zeynep Ersoy’un (68) yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Alzheimer hastası kadın için polis ve jandarma ekipleri adada arama çalışması başlattı. 6 gündür kayıp olan Ersoy’u arama çalışmalarına Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Bozcaada Belediyesi ekipleri ve ada halkı da katıldı.

“Bulgaristan’a gideceğim”

Bulgaristan göçmeni olan Zeynep Ersoy’un komşularına ‘Bulgaristan’a gideceğim’ demesinin ardından ekipler, feribot iskelesi yakınlarındaki bölgelerde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ayrıca, yaşlı kadının arama çalışmalarına drone ile havadan destek veriliyor.
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